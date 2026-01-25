Спортсмены получили 570 золотых значков ГТО в Коломне за год

В конькобежном центре «Коломна» 22 января в торжественной обстановке подвели итоги работы Центра тестирования ВФСК ГТО городского округа Коломна за 2025 год. Активных участников движения ГТО приветствовали начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Коломны Вячеслав Криволапчук и депутат совета депутатов округа, директор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов.

По итогам 2025 года в Коломне и Озерах 692 человека выполнили нормативы на знаки отличия ВФСК ГТО. Из них 570 человек — на золото, 78 — на серебро, 44 — на бронзу.

«Наш Центр тестирования два года назад был признан лучшей организацией ГТО в стране, а сегодня — в пятерке сильнейших в России. Благодаря слаженной работе коллектива Центра и всех, кто поддерживает развитие физкультурного комплекса в нашем округе, ГТО становится все более популярным: педагоги сдают нормативы вместе с учениками, родители приходят на тестирование за компанию с детьми. Благодарю за любовь к спорту и приверженность активному образу жизни», — приветствовал собравшихся Сергей Орлов.