Спортсмены НПО Лавочкина из Химок стали призерами Международных зимних игр

Более 2,5 тысячи спортсменов из более чем 100 компаний со всего мира приняли участие в третьих Международных зимних играх. На них успешно выступили представители Химок.

Специалисты научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина поборолись за победу в составе сборной Госкорпорации «Роскосмос». Они показали себя в турнирах по волейболу и настольному теннису.

В итоге подмосковные спортсмены пополнили общую копилку наград двумя серебряными медалями. Групповой этап и полуфинал в волейбольном турнире прошла команда с участием Александры Речкаловой, Николая Лутанина и Константина Смышляева. В финале они уступили команде «Саранского механического завода».

Кроме того, Егор Маркелов стал финалистом турнира по настольному теннису. Он состязался в мужском одиночном разряде и получил серебряную медаль.