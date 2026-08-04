Спортсмены Московской области выиграли три медали на Всероссийской спартакиаде

Спортсмены из Московской области получили одну серебряную и две бронзовые медали на II Всероссийской спартакиаде между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Серебряную медаль в весовой категории до 66 кг завоевал Иван Цветков из СШОР по единоборствам города Подольска. Бронзовым призером в весовой категории до 60 кг стал также спортсмен из Подольска Александр Плеханов. Еще одну бронзовую награду в весовой категории до 52 кг завоевала Дарья Захарова, которая также представляет СШОР по единоборствам из Подольска.

Соревнования проходили с 1 по 3 августа 2026 года в Магнитогорске в рамках государственной программы «Спорт России». В них принимали участие более 250 спортсменов из 41 региона страны.

Подробности можно узнать на страницах министерства физической культуры и спорта Московской области в социальных сетях: [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl), [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).