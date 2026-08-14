Гонщики из Подмосковья выиграли 6 наград на этапе чемпионате по дрэг-рейсингу

На четвертом этапе Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу спортсмены из Московской области завоевали шесть побед. Одним из самых ярких достижений стало первое место Игоря Гейнрихса из Красногорска в классе «3,99». Эта победа стала для него второй в текущем сезоне и укрепила его лидерство в общем зачете Чемпионата России.

В зачете «Про ЕТ» Кубка России победил Иван Кардан из Балашихи. Также он занял третье место на Чемпионате Москвы в классе Mad Buckets.

Подмосковные спортсмены показали хорошие результаты и в классах Чемпионата Московской области. Александр Королев из Одинцово занял первое место в классе «Стрит 10.0», Алексей Карманов из Химок стал победителем в «Стрит 10,5», Андрей ТТ из Власихи выиграл в классе «Стрит ЕТ», а Максим Гузенков из Балашихи — в Mad Buckets.

Александр Миронов из Красногорска завоевал два кубка за третьи места — в зачетах «Про Стрит 9,0» (Кубок РАФ) и «Электро». Мотогонщик из поселка Селятино Михаил Пахомов пополнил коллекцию трофеев кубком за второе место в классе «Мото Про 8,0».

Всего в четвертом этапе приняли участие более двухсот спортсменов из разных регионов России. Соревнования прошли 8 и 9 августа на автодроме RDRC Racepark в Раменском районе в рамках государственной программы «Спорт России».