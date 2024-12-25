Спортсмены клуба инвалидов «Лидер» в Воскресенске подвели итоги 2024 года

Уходящий год стал для клуба продуктивным — спортсмены показали высокие результаты на турнирах самого разного уровня. Торжественное мероприятие прошло во дворце культуры «Юбилейный»

В этот вечер в адрес спортсменов прозвучало немало добрых слов и пожеланий, а артисты дворца культуры подарили гостям новогоднее настроение. Самых активных наградили грамотами и кубками.

В «Лидере» тренируются 110 взрослых и детей. Они занимаются легкой атлетикой, пауэрлифтингом, плаваньем, бочей, теннисом и другими видами спорта. В 2024 году спортсмены клуба завоевали девять медалей чемпионатов России.

Большой личный проект клуба — кубок лиги «Лидера». Это турнир, для участия в котором приезжают спортсмены со всего Подмосковья. В этом году впервые разыграли детский кубок лиги. Победителями стали Павел Носов и Виктория Кураева.

Обладательница кубка взрослой лиги «Лидера» Виктория Пронина не пропустила ни одних соревнований и набрала наибольшее число баллов. Высокий результат получился благодаря тренировкам и поддержке близких. Но останавливаться на достигнутом чемпионка не собирается. «На следующий год надо подтвердить результат и, конечно, поправить свое здоровье. Отбросить костыли и ходить ровной, уверенной походкой гулять со своими детьми», — поделилась планами Виктория Пронина.

Коллектив спортивного клуба инвалидов «Лидер» — это неравнодушные и активные специалисты, на которых равняются воспитанники. Инструктор по общей физической подготовке и бадминтону Даниил Перевезенцев работает в «Лидере» чуть больше года, но уже успел стать любимым педагогом у многих ребят.

Клуб «Лидер» делает все возможное для развития адаптивного спорта. Благодаря поддержке администрации городского округа Воскресенск и спонсорской помощи завода «Цементум» в 2024 году отремонтировали помещения клуба, укрепили материально-техническую базу, закупили новый инвентарь для тренировок. В 2025 планируется сделать не меньше.

«Мы хотим частично перевести секцию бадминтона в спортивный зал, который позволит делать тренировки более эффективными для наших спортсменов. А также, в более долгосрочной перспективе, мы стремимся сделать все возможное, чтобы у нас было полноценное поле для игры в городки», — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенска Михаил Бахтов.