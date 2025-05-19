Спортсмены из Жуковского завоевали «золото» на соревнованиях по легкой атлетике

Жуковские легкоатлеты триумфально выступили на первенстве Московской области среди юношей и девушек до 18 лет, прошедшем на стадионе «Метеор». Соревнования собрали спортсменов со всего региона.

Спортсмены из Жуковского завоевали пять медалей. Главным триумфом стало выступление команды жуковских спортсменов в эстафете 4×100 метров. Команда в составе Макара Филиппова, Дениса Борисова и Ивана Тарасова финишировала первыми с результатом 45.65 секунды.

Иван Тарасов также проявил себя в индивидуальных дисциплинах. На дистанции 100 метров он завоевал бронзовую медаль, а на дистанции 200 метров поднялся на вторую ступень пьедестала, завоевав серебро. Макар Филиппов также внес свой вклад в медальную копилку команды, заняв третье место на дистанции 400 метров с барьерами.

Успехи жуковских спортсменов являются результатом системной работы спортивной школы «Метеор», которая находится под кураторством Министерства физической культуры и спорта Московской области.