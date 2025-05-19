Спортсмены из Жуковского стали призерами всероссийского турнира юных хоккеистов

На базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» в Химках состоялся суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди ребят 2012–2013 годов рождения. Команда «Метеор» из Жуковского завоевала на состязаниях бронзу.

Всего турнир объединил 304 участника, 16 команд из 12 регионов России. В Химках собрались юные хоккеисты из Московской, Амурской, Архангельской, Нижегородской, Ярославской, Воронежской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга, Пермского, Приморского, Хабаровского краев, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

Лидерами состязаний стала команда из Нижегородской области, серебро завоевала команда из Архангельской области, а третье место выиграли спортсмены из Жуковского. Готовил хоккеистов из «Метеора» тренер Артем Рыбин.

Отметим, что ранее юношеская команда из Жуковского «Метеор» лидировала в третьем этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», который провели в Волгоградской области. Тогда спортсмены обошли соперников из Воронежской области со счетом 6:5. Благодаря победе хоккеисты из Жуковского получили возможность сыграть в суперфинале.