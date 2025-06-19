Спортсмены из Жуковского победили на соревнованиях по легкой атлетике

Юные воспитанники спортивной школы «Метеор» выступили на первенстве Московской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет, проходившем в Ерино. Кульминацией успешного выступления стала победа в эстафете 4×100 метров.

Команда в составе Игоря Мелованова, Алексея Тосунова, Владислава Пацеры и Леонида Кащеева финишировала с результатом 48.50, оставив соперников позади и завоевав золотые награды.

По словам организаторов соревнований, этот успех — результат работы тренерского штаба, в который входят опытные наставники Татьяна Чебыкина, Екатерина Кондракова и Николай Матюхин. Благодаря их профессионализму, знаниям и преданности своему делу, юные спортсмены добиваются высоких результатов на областном уровне.

Деятельность школы, направленная на развитие легкой атлетики и других видов спорта, курируется Министерством физической культуры и спорта Московской области.