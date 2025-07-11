Спортсмены из Жуковского победили на первенстве России по грэпплингу

В республике Дагестан завершилось одно из самых значимых молодежных соревнований года — Первенство России по грэпплингу. Сборная Жуковского, представленная спортсменами клуба «Пересвет», завоевала пять медалей различного достоинства и обеспечила себе право участия в Первенстве мира.

Среди победителей и призеров Первенства России оказались Артем Бикмурзин, Алиса Голубь и Милана Баламирзоева.

Каждый из этих бойцов не только завоевал медаль, но и получил путевку на Первенство мира по грэпплингу, которое этой осенью пройдет в Греции.

Грэпплинг — это современный вид единоборств, который сочетает в себе элементы самбо, дзюдо, бразильского джиу-джитсу и вольной борьбы. Это универсальный стиль, требующий от спортсменов не только высокой технической подготовки, но и физической силы, а также развитого стратегического мышления.

«Именно эти качества в совокупности и помогли жуковским бойцам добиться таких впечатляющих результатов на Первенстве России. Выступление спортсменов из Жуковского стало настоящим триумфом не только для их родного клуба „Пересвет“, но и для всего округа, известного своими спортивными традициями», — сообщили тренеры спортсменов.