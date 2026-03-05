Спортсмены из Зарайска выступили на международном лыжном марафоне

Зарайск вновь подтвердил статус одного из сильнейших центров лыжного спорта Подмосковья. На Деминском лыжном марафоне, который проходил в Ярославской области с 27 февраля по 1 марта, команда завоевала «золото» и три призовых места.

Деминский марафон традиционно считается одним из главных событий зимнего сезона в России, ежегодно собирая тысячи профессионалов и любителей лыжных гонок. Честь Зарайска защищала делегация из 24 спортсменов. Команда состояла из 18 воспитанников местной Детско-юношеской спортивной школы. Поддержку юным атлетам на трассе и за ее пределами обеспечивали 10 наставников — тренеров и родителей.

«Настоящей героиней соревнований стала Екатерина Антропова. Ее выступление на дистанции 30 километров классическим стилем войдет в историю местного спорта. Екатерина не просто заняла первое место в своей возрастной категории 40-49 лет, но и показала феноменальный результат в абсолютном зачете, войдя в топ-10 сильнейших лыжниц страны вне зависимости от возраста», — отметили организаторы.

Зарайские лыжницы проявили себя на дистанции 10 километров, трижды поднявшись на пьедестал почета в разных возрастных категориях: Екатерина Антропова — второе место, Оксана Климанова — третье место, Мария Рудницкая — третье место.