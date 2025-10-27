Спортсмены из Зарайска выиграли турниры по боксу

Юные боксеры из Детско-юношеской спортивной школы Зарайска выступили на двух областных турнирах, завоевав множество наград. Соревнования, проходившие в Коломне и Павловском Посаде, стали по-настоящему «золотыми» для зарайской команды, которая в общей сложности завоевала восемь первых мест, подтвердив статус одного из лидеров бокса в Московской области.

На турнире в Коломне, посвященном дню основания спортивной школы «Авангард», отличились Алексей Федотов, Никита Гуляев, Николай Быков и Иван Лямин, поднявшиеся на высшую ступень пьедестала почета.

«Особенно стоит отметить дебют Ивана Лямина, для которого эти соревнования стали первыми в карьере. Несмотря на отсутствие опыта, Лямин одержал победу в двух проведенных боях и завоевал золото. Никита Смирнов также показал отличный результат, завоевав серебряную медаль в напряженном финальном поединке против опытного боксера из города Бронницы», — сообщили организаторы соревнований.

Не менее успешно выступила команда из Зарайска и на турнире «Павлово-посадская перчатка». Золотые медали в Павловском Посаде завоевали Алексей Федотов, Степан Золотцев, Никита Гуляев и Никита Смирнов. Артем Чирков и Иван Лямин стали серебряными призерами турнира.