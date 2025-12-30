Спортсмены из Зарайска выиграли турнир по дзюдо

Воспитанники местной детско-юношеской спортивной школы продемонстрировали высокие результаты на недавно завершившемся турнире по дзюдо в Реутове, завоевав девять медалей различного достоинства.

На татами в Реутове развернулись настоящие баталии, где юные дзюдоисты со всего региона боролись за звание сильнейших. В этой борьбе воспитанники зарайской ДЮСШ принесли в копилку команды девять наград.

«Юные спортсмены продемонстрировали не только высокую техническую подготовку, отточенность приемов и тактическую гибкость, но и несгибаемую силу духа, стальной характер и подлинную волю к победе. Каждая схватка была проявлением упорства и мастерства, что и привело к впечатляющим результатам», — отметили организаторы.

Золотые медали завоевали Светлана Стребелева и Кирилл Панферов. Серебряные призеры: Артем Шелягин, Евгений Висляев и Роман Моисеев. «Бронзу» выиграли Илья Голубцов, Арман Маргарян и Максим Власов.