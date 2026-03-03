Спортсмены из Зарайска выиграли турнир по боксу

Недавно в Коломне завершился турнир по боксу, собравший на ринге сильнейших спортсменов из нескольких округов Подмосковья. Честь Дворца спорта «Зарайск» на соревнованиях защищали воспитанники заслуженного тренера Николая Ионова.

Особенно ярко в финальных поединках проявили себя Максим Муравьев и Алексей Царапкин.

«В решающем бою Максим Муравьев столкнулся с серьезнейшим испытанием — ему противостоял местный коломенский боксер, имевший мощную поддержку домашней публики. Поединок стал образцом равной и острой борьбы. Оба соперника демонстрировали высокую активность, нанося множество атак и не уступая друг другу ни в одном эпизоде», — сообщили организаторы.

По итогам трех раундов, которые прошли на встречных курсах, судьи, не сумев выявить явного победителя, зафиксировали боевую ничью. Алексею Царапкину в финале достался оппонент из Егорьевска. Зарайский спортсмен начал поединок уверенно, проведя стартовый раунд. Он встречал атаки соперника, используя точные контрудары, и контролировал центр ринга. Во втором и третьем раундах егорьевский боксер, собравшись с силами, сумел выровнять ход поединка, пытаясь переломить ситуацию.

Алексей Царапкин оказался не только техничнее, но и психологически устойчивее, сохраняя точность в своих действиях до конца. Судьи единогласно присудили ему победу и первое место, высоко оценив его мастерство и тактическую грамотность.