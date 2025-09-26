Спортсмены из Зарайска выиграли турнир по боксу в Коломне

Зарайские боксеры приняли участие в открытом турнире по боксу, прошедшем в Коломне. Воспитанники Дворца спорта «Зарайск», тренирующиеся под руководством Николая Ионова, представили округ, завоевав золотую и бронзовую медали.

Алексей Царапкин одержал победу и завоевал первое место в своей весовой категории. Благодаря жеребьевке Алексей сразу попал в финальный поединок, где его соперником стал местный боксер, представляющий Коломну. С самого начала боя Алексей взял инициативу в свои руки. Он активно атаковал, оказывая постоянное давление на противника.

«В одной из атак Алексей нанес точный удар в голову, после чего был открыт счет. Во втором раунде он продолжил натиск, и бой был остановлен из-за явного преимущества нашего спортсмена. В итоге — заслуженное первое место», — сообщили тренеры.

Матвей Воропаев завоевал бронзовую медаль.