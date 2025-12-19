Спортсмены из Зарайска выиграли соревнования по плаванию

Спортсмены детско-юношеской спортивной школы Зарайска снова подтвердили свое мастерство, завоевав большое количество медалей на региональных состязаниях. Соревнования проходили сразу в двух городах — Кашира и Раменское, где воспитанники спортшколы продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Самой успешной участницей соревнований стала Варвара Щербакова. Девушка завоевала три медали разного достоинства: дважды поднялась на высшую ступень пьедестала почета, выиграв дистанции 50 метров брассом и баттерфляем, а также выиграла бронзовую награду на дистанции плавания на спине.

Мария Сафонова одержала победы в двух заплывах, подтвердив звание одной из лучших спортсменок своего возраста. Роман Тиханов стал двукратным победителем, добавив в общий зачет сборной Зарайска еще две золотые медали. Арсений Грачев получил серебряную медаль на дистанции сто метров брассом. Никита Панферов занял второе место.

«Такие успешные результаты — показатель качественной работы наших воспитанников и тренера. Мы гордимся ими и уверены, что впереди ждут новые вершины и победы», — сообщили в спортивной школе.