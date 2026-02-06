Спортсмены из Зарайска выиграли соревнования по боксу
Воспитанники секции бокса Дворца спорта «Зарайск» продемонстрировали высокие результаты на минувшей неделе, успешно выступив сразу на двух крупных турнирах. Под руководством Николая Ионова зарайская команда завоевала россыпь наград и обеспечила себе участие в финальной части региональных соревнований.
В городе Спасск-Рязанский прошел открытый турнир, посвященный предстоящему Дню защитника Отечества. Зарайск представляли бойцы, сумевшие подняться на высшую ступень пьедестала.
«Матвей Воропаев стал обладателем золотой медали. Путь к финалу он проложил через уверенную победу над местным спортсменом. На протяжении всех трех раундов он удерживал инициативу, работая первым номером. Полина Волчкова также привезла домой „золото“. В полуфинальном поединке с представительницей Рязани Полина оказалась точнее в разменах», — сообщили организаторы.
Финальный бой против спортсменки из Петрозаводска завершился досрочно: во втором раунде зарайская боксерша провела контрудар, после которого ее оппонентка получила травму носа и не смогла продолжить схватку. Параллельно с 31 января по 1 февраля в Подмосковье состоялся зональный отбор на первенство Московской области среди юношей 2012–2013 годов рождения. Турнир прошел при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области.