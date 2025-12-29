Спортсмены из Зарайска выиграли соревнования по боксу

Юные бойцы из Зарайска завоевали пять медалей.

«Каждый поединок с их участием был наполнен динамикой, тактической остротой и эмоциональным накалом, приковывая внимание зрителей. Зарайские спортсмены показали себя как дисциплинированные и мужественные бойцы, способные вести яркую борьбу до последней секунды. Результаты выступления команды впечатляют и говорят сами за себя о качестве подготовки и таланте юных боксеров», — сообщили организаторы.

Золотыми медалями турнира были награждены Степан Золотцев и Артем Чирков. Они преодолели сопротивление своих оппонентов в финальных поединках. Второе место и серебряные медали турнира завоевали Никита Гуляев, Кирилл Маркин и Илья Васильев. Никита Гуляев, помимо серебряной медали, получил специальный приз «За волю к победе».