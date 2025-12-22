Спортсмены из Зарайска выиграли соревнования по боксу
Город Белоозерск принимал открытые соревнования по боксу, где на ринге сошлись юные таланты из различных регионов. Воспитанники Дворца спорта «Зарайск», под руководством тренера Николая Ионова, отправились на турнир и вернулись с наградами.
«Их выступление стало ярким подтверждением многолетней работы и упорных тренировок. В копилке наград зарайской команды — россыпь медалей, среди которых — три золотые», — поделились организаторы.
Особенно ярко проявили себя трое воспитанников зарайской школы бокса, одержавшие победы: Максим Муравьев, Алексей Царапкин и Сергей Мурлыкин.
По итогам турнира тренерский штаб и руководство Дворца спорта «Зарайск» выразили гордость за своих воспитанников. Они поздравили боксеров с высокими результатами, подчеркнув, что каждая медаль — это плод упорных тренировок и самоотдачи.