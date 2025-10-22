Спортсмены из Зарайска выиграли областные соревнования по боксу

Воспитанники Дворца спорта «Зарайск» выступили на областных соревнованиях по боксу, прошедших в городе Электросталь. Турнир собрал сильнейших боксеров со всего Подмосковья.

Команда из Зарайска, под руководством тренера Николая Ионова, завоевала золотую и бронзовую медали. Никита Ханутин начал свой путь к победе с полуфинала, где его соперником был боксер из Егорьевска. Никита отправил соперника в два нокдауна уже в первом раунде, что привело к досрочной победе техническим нокаутом. В финальном поединке его ждал представитель клуба ЦСКА.

«Бой выдался напряженным и зрелищным. Никита проявил агрессивный стиль, постоянно оказывая давление на соперника и умело работая комбинациями ударов. Его настойчивость и точность были вознаграждены: единогласным решением судей победа была присуждена Никите Ханутину. Эта победа позволила спортсмену не только завоевать золотую медаль, но и выполнить норматив первого взрослого разряда», — сообщили во Дворце спорта «Зарайск».

Спортсмен Матвей Воропаев, выступавший в возрастной категории 15-16 лет, также внес свой вклад в общий успех команды, завоевав бронзовую медаль. В предварительном бою он одержал победу над соперником из Балашихи. В полуфинале Матвей уступил московскому боксеру.