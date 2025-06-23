Спортсмены из Зарайска победили в турнире по пляжному волейболу

На городском стадионе Зарайска прошел двухдневный турнир по пляжному волейболу. В первый день соревновались юные волейболисты — юноши и девушки 2008 года рождения и моложе. Второй день был посвящен взрослому турниру, собравшему множество опытных спортсменов.

«Турнир проходил по олимпийской системе „до двух поражений“, всего было сыграно более 30 матчей. Борьба за призовые места оказалась напряженной и зрелищной», — сообщили во дворце спорта «Зарайск».

Второй день турнира собрал рекордное количество участников и зрителей. В соревнованиях приняли участие шесть мужских и девять женских команд, представлявших различные города Московской области: Зарайск, Озеры, Серебряные Пруды, Ступино, Каширу и Луховицы.

В категории «Девушки 2008 года рождения и моложе» победителям стали Софья Васильчакова и Мария Кашкина. В категории «Юноши 2008 года рождения и моложе» победу одержали Дмитрий Агрономов и Даниил Демин.

Максим Ульянов и Роман Сергеев завоевали «золото». Среди женских команд Анастасия Черная и Оксана Кулешова, представлявшие Ступино и Каширу, также получили золотые медали.