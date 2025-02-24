Спортсмены из Зарайска победили в межмуниципальном турнире по футзалу

Его посвятили 125 годовщине со дня рождения Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова, который родился в Серебряных Прудах. Соревновались шесть команд из разных городов Московской области. Среди них — спортсмены из Зарайска, Серебряных Прудов и Озер.

По словам тренеров, футзал — командный вид спорта, который принято считать разновидностью классического футбола, только в команду входит пять игроков, включая голкипера. Еще одной особенностью является то, что в игре почти нет разделения на нападающих и защитников, поэтому все игроки участвуют и в атаке, и в обороне.

Первое место заняла команда «Авангард» из Зарайска, второе место присудили команде «Текстильщик» из Озер, а третье заняла «Юность-2013» из Серебряных Прудов. Спортсменов наградили кубками, медалями и дипломами.