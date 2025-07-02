Спортсмены из Зарайска победили на турнире по волейболу

Спортивный комплекс «Молодежный» в Серебряных Прудах стал ареной соревнований по пляжному волейболу, собравших команды из различных уголков Подмосковья. Турнир, организованный с целью популяризации здорового образа жизни и развития волейбола, привлек спортсменов, соревновавшихся в трех категориях: юноши, девушки и смешанные пары.

В мужском разряде бронзовые медали достались представителям города Озеры. Зарайская пара, в составе Артура Овсепяна и Артема Чернова, завоевала серебро. Первенство осталось за хозяевами площадки — спортсмены из Серебряных Прудов поднялись на высшую ступень пьедестала.

Третье место среди девушек заняли волейболистки из Серебряных Прудов. Серебряные награды увезли с собой спортсменки из Озер, а триумфаторами турнира стали представительницы Зарайска — Мария Кашкина и София Васильчикова. В соревнованиях смешанных пар бронзовые медали завоевали волейболисты из Озер. Зарайский дуэт в составе Артема Чернова и Софии Васильчиковой удостоился серебряных наград. Золото досталось серебрянопрудцам.