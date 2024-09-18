Спортсмены из Воскресенска выступят на открытом чемпионате России по кунг-фу

За четыре года с момента открытия клуб единоборств «Путник» в Воскресенске воспитал призеров Кубка Европы и чемпионатов мира, мастеров спорта международного класса. Ежедневно более тридцати юных спортсменов продолжают подготовку к первенству федерации Кунг-фу России.

Тренер по бразильскому джиу-джитсу, ММА и грэпплингу Алексей Милютин работает в клубе с самого открытия, вкладывая в своих воспитанников не только технику, но и дух неустрашимости, упорства и стремления к победе. Он отметил, что впереди отборочные этапы соревнований. Самым младшим спортсменам шесть лет.

Другая группа под руководством опытного тренера по спортивному миксфайту и кунг-фу Дмитрия Гулина готовится к не менее значительному событию — Открытому Чемпионату и первенству федерации Кунг-фу России. Этот чемпионат — мечта для каждого спортсмена, который стремится доказать свою силу и мастерство на всероссийской арене.

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