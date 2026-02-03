Спортсмены из Воскресенска выиграли первенство области по бадминтону

Воскресенские бадминтонисты завоевали медали на первенстве Московской области до 19 лет. Соревнования прошли 31 января и 1 февраля в Раменском и стали отбором на первенство России.

Турнир состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спортивный клуб „Борисоглебский“». Василиса Ицкова заняла первое место в одиночном и парном разрядах, а также третье место в смешанном разряде.

Михаил Дренин стал бронзовым призером в парном разряде. Егор Королев, который продолжает обучение в спортивной школе олимпийского резерва по игровым видам спорта, также занял третье место в парном разряде.

Спортивная школа бадминтона Воскресенска по праву считается одной из ведущих в Московской области и сильнейших в России. Такой высокий уровень — заслуга тренеров и, конечно, блестящих результатов ее воспитанников на всероссийских и областных соревнованиях.