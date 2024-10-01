Спортсмены из Воскресенска выиграли 4 медали на международном турнире по карате

Международные и всероссийские соревнования по карате «Петербургская осень» состоялись в Северной столице. Бойцы из Воскресенска показали высокие результаты, став победителями и призерами турнира.

В состязаниях участвовали 1300 каратистов из 40 регионов России и 30 стран. Воспитанники спортивной школы по единоборствам из Воскресенска выступали в составе сборной Московской области.

Ева Хлопотова в упорной борьбе смогла одолеть соперниц из Москвы, Саратовской области, Санкт-Петербурга и Белоруссии и завоевала золотую медаль.

В весовой категории свыше 70 килограммов среди участников в возрасте 14-15 лет лучшим был Дмитрий Жуков. Он также выполнил норматив мастера спорта. Победителем турнира среди 18-20-летних в категории до 67 килограммов стал Андрей Степанов.

Бронзовую медаль в поединке с соперником из Воронежа выиграл Александр Хлопотов. В своей категории он оказался сильнее участников из Пензы и Санкт-Петербурга и уступил лишь спортсмену из Калининграда.

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