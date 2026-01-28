Спортсмены из Воскресенска стали призерами всероссийского турнира по карате

Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству сито-рю «Мемориал Андрея Квона» проходили в Липецке с 23 по 25 января. Высокие результаты на турнире показали воспитанники воскресенской спортивной школы по единоборствам.

Соревнования собрали более 800 участников из 17 регионов России. Спортсмены из «СШ по единоборствам» выступали в составе сборной Московской области и продемонстрировали высокий уровень мастерства как в личных, так и в командных дисциплинах.

Александр Хлопотов провел три успешных поединка в открытых соревнованиях для спортсменов младшего школьного возраста и поднялся на высшую ступень пьедестала. Серебряными призерами турнира стали Ева Хлопотова, Диана Кущева, Андрей Степанов, Кирилл Семенов и Матвей Божьев. Бронзовые награды завоевали Юлия Комарова, Матвей Божьев и Варвара Сычикова.

Отличного результата воспитанники «СШ по единоборствам» добились благодаря упорным тренировкам под руководством Ольги Алешиной, Анатолия Гизятова, Ирины Ивановой и Романа Хлопотова.