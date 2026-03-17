Спортсмены из Воскресенска стали призерами всероссийского турнира по единоборствам

Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина сито-рю) и межрегиональные открытые соревнования Youth Cup-Open Russia Shito-ryu 2026 проходили 14–15 марта во Дворце спорта «Лобня». На турнире успешно выступили представители Воскресенска, которые завоевали в общей сложности 18 медалей разного достоинства.

Двухдневные соревнования собрали более 1100 спортсменов из 26 регионов России. Борьба за награды велась одновременно на шести площадках.

Воспитанники воскресенской «Спортивной школы по единоборствам» достойно представили регион на всероссийской арене. Победителями турнира стали Григорий Баклушин, Вячеслав Позднышев и Дмитрий Дедов. Серебряные награды завоевали Алексей Лобанов и Максим Пронин. Бронзовые медали получили Егор Калинин, Лука Цхададзе, Ева Хлопотова, Василиса Мурашова, Павел Гомзяков и Матвей Муратов.

Золотые награды межрегионального турнира Youth Cup-Open Russia Shito-ryu 2026 завоевали Ульяна Дулина и Александр Шмелев, а также команда мальчиков в составе Павла Гомзякова, Александра Хлопотова, Константина Носача и Александра Шмелева. Константин Носач стал серебряным призером, а Павел Гомзяков — бронзовым.