Спортсмены из Воскресенска стали призерами первенства России по бадминтону

С 31 марта по 5 апреля в Саратове прошло лично-командное первенство России по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет. Турнир собрал 160 сильнейших спортсменов из 26 регионов страны.

Воспитанница спортивной школы по единоборствам из Воскресенска Василиса Ицкова завоевала второе место во всех трех категориях личного зачета — одиночной, парной и смешанной, став абсолютным серебряным призером первенства.

В командных соревнованиях сборная Московской области заняла первое место. Значительный вклад в победу внесли воскресенские спортсмены Василиса Ицкова, Мирослав Крупица, Михаил Дренин, Роман Гарифуллин и Егор Королев (продолжающий обучение в СШОР по игровым видам спорта). Соревнования определили сильнейших в возрастной категории и стали важным этапом подготовки к будущим крупным стартам, а также основой для формирования сборных команд России и регионов.