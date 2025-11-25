Спортсмены из Воскресенска стали призерами областного турнира по бадминтону

С 21 по 23 ноября в Рязани прошел трехдневный областной турнир по бадминтону, посвященный памяти поэта Сергея Есенина. В соревнованиях участвовали около 150 спортсменов из различных городов, включая Рязань, Липецк, Воскресенск, Калугу, Одинцово и Орехово-Зуево.

Спортсмены отделения бадминтона МБУ ДО «Спортивная школа по единоборствам» показали отличные результаты, завоевав множество наград. Дарья Дорошкевич стала обладательницей трех медалей: золотой в смешанном разряде, серебряной в парном и бронзовой в одиночном.

Роман Зульфугаров также продемонстрировал выдающийся результат, выиграв золото в одиночном и смешанном разрядах, а также бронзу в парном.