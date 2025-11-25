Спортсмены из Воскресенска стали призерами областного турнира по бадминтону
С 21 по 23 ноября в Рязани прошел трехдневный областной турнир по бадминтону, посвященный памяти поэта Сергея Есенина. В соревнованиях участвовали около 150 спортсменов из различных городов, включая Рязань, Липецк, Воскресенск, Калугу, Одинцово и Орехово-Зуево.
Спортсмены отделения бадминтона МБУ ДО «Спортивная школа по единоборствам» показали отличные результаты, завоевав множество наград. Дарья Дорошкевич стала обладательницей трех медалей: золотой в смешанном разряде, серебряной в парном и бронзовой в одиночном.
Роман Зульфугаров также продемонстрировал выдающийся результат, выиграв золото в одиночном и смешанном разрядах, а также бронзу в парном.
Кроме того, успехи на турнире отметили и другие спортсмены: Елизавета Дорошкевич заняла первое место в парном разряде и второе в смешанном, Ксения Сергеева стала первой в парном разряде, а Верника Терешина завоевала два серебра — в парном и одиночном разрядах.
Милена Алиева стала чемпионкой в одиночном и смешанном разрядах, а Денис Шкуренков завершил соревнования с бронзовыми медалями в одиночном и парном разрядах.
Президент Рязанской федерации бадминтона «Мещера» Денис Дворников отметил, что благодаря эффективному управлению соревнования становятся более престижными и привлекают участников из различных регионов.
Все победители турнира были награждены кубками, медалями и грамотами, а призеры получили медали и грамоты Министерства физической культуры и спорта Рязанской области.