Спортсмены из Воскресенска стали призерами молодежного первенства страны
Шпажисты МБУ ДО «СШОР по фехтованию» городского округа Воскресенск поднялись на пьедестал молодежного первенства страны. Командные соревнования по фехтованию на шпагах проходили 22 мая в Туле.
Золотые медали турнира выиграла первая сборная Московской области, в составе которой выступала воскресенская спортсменка Ирина Селина. В составе первой сборной команды Московской области у юношей на вторую ступень пьедестала почета поднялся воскресенец Илья Лобыкин.
Награждение проводили серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, старший тренер мужской сборной России по фехтованию на шпагах по резерву Сергей Ходос, почетный спортивный судья России, судья международной категории, главный судья соревнований Раиль Нагимов и президент Федерации фехтования Тульской области Константин Ласкин.