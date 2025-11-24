Спортсмены из Воскресенска стали призерами международного турнира по карате

Международные соревнования по карате (WKF) Belarus Open проходили в Минске с 14 по 16 ноября. На турнире были разыграны комплекты медалей в дисциплинах «ката» и «кумите» в пяти возрастных категориях.

Соревнования собрали более 700 спортсменов из девяти стран мира: России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Бангладеш и Китая.

Спортсмены из Подмосковья завоевали на турнире семь медалей В копилке воспитанников региональной спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам две золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

Каратисты из Воскресенска внесли свой вклад в командный успех. Виктория Климова стала серебряным призером в весовой категории свыше 52 килограммов среди спортсменов 12-13 лет. Такой же результат показала Елизавета Котельва в весе до 68 килограммов в возрастной категории 18-20 лет. Руслан Саядов в весе 84 килограмма принес команде бронзовую награду в соревнованиях каратистов 18-20 лет.