Спортсмены из Воскресенска стали призерами Кубка Давида Берлина по стритболу

Ежегодный турнир по стритболу на Кубок Д. Я. Берлина прошел в Ногинске. Его приурочили к 100-летию со дня рождения легендарного тренера. Участие приняли в том числе спортсмены из Воскресенска.

Участниками соревнований стали более 250 команд со всей России. Воскресенск на них представили воспитанники отделения баскетбола спорткомплекса «Химик».

Мужская команда 1980–1989 годов рождения заняла второе место. Также в категории «Юниоры» ребята 2007 года рождения и младше завоевали четвертое место, а юноши замкнули восьмерку лучших команд турнира.

Отметим, что Кубок Давида Берлина — это крупнейший в России турнир по стритболу. Популярность уличная дисциплина приобрела благодаря Давиду Берлину. Он был заслуженным тренером СССР и России, заслуженным работником физической культуры Российской Федерации и основателем женского баскетбольного клуба «Спартак».