Спортсмены из Воскресенска победили на всероссийских соревнованиях по единоборствам

Воспитанники спортивной школы по единоборствам городского округа Воскресенск победили на Всероссийских соревнованиях Open Russia Shito-ryu/Sato Tetsuo Cup и открытом Кубке городского округа Лобня по восточным боевым единоборствам. Состязания объединили свыше 800 участников из 15 регионов России.

Первое место в турнире в личной категории заняла Ева Хлопотова, серебряная медаль досталась Софье Шатохиной. Бронзовыми призерами в личных категориях стали спортсмены из Воскресенска Максим Семагаев, Максим Пронин, Марк Шебаршов и Ульяна Дудина.

Сборная команда Подмосковья в общекомандном зачете заняла первое место. Завоевавшие в копилку сборной золотые медали Софья Шатохина, Ева Хлопотова и Ульяна Дудина внесли большой вклад в победу. Спортсмены выступили под под руководством тренеров Ирины Ивановой и Романа Хлопотова.

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