Спортсмены из Воскресенска победили на фестивале кулачных боев

Воспитанники секции тайского бокса Воскресенского спортивного комплекса «Химик» стали первыми на фестивале «Атмановские кулачки» в Тамбове. Спортсмены из Воскресенска выступили в составе сборной команды «Пересвет», в нее вошли также бойцы из Коломны.

Тамбовчане были бессменными чемпионами фестиваля кулачных боев «Атмановские кулачки» с 2014 года. Однако в решающей битве сборная Воскресенска и Коломны обошла команду из Тамбова, оставив ее на втором месте.

«Это была сложная битва на чужом поле. Но дух наших ребят был выше. У „Пересвета“ была и турнирная сетка на пути к финалу тяжелее. Но мы ехали на Тамбовщину, чтобы отобрать пояса чемпионов», — прокомментировал тренер Юрий Белоусов.

Отметим, что «Атмановские кулачки» — это не только кулачные бои, но и этнический фестиваль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».