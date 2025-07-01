Спортсмены из Воскресенска победили на чемпионате Евразии по единоборствам

Воспитанники спортивной школы по единоборствам из Воскресенска привезли медали разной ценности с престижных международных состязаний по карате-до Сито-рю. Турнир прошел в июне в Лобне.

Участниками стали борцы от 14 до 35 лет и старше из четырех стран: России, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Киргизской Республики. Они поборолись за победу в двух категориях: как ката и кумите.

Результаты фиксировали в индивидуальном и общем зачетах. Спортсмены из Воскресенска привезли медали всех трех видов.

Золотыми медалистами стали Вячеслав Познышев и Варвара Сычикова. На втором месте оказался Григорий Баклушин. Бронзовыми призерами стали Андрей Степанов и Алексей Лобанов.

Кроме того, в составе объединенной областной команды Вячеслав Познышев получил серебряную награду. Победителям вручили кубки и медали.