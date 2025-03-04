Спортсмены из Солнечногорска выиграли более 30 медалей на фестивале единоборств

Фестиваль единоборств «Спасибо за жизнь» на Кубок главы округа прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». Лучшие спортсмены Москвы и Подмосковья продемонстрировали мастерство в рукопашном бою, дзюдо и самбо.

За звание сильнейших соревновались около 90 участников в возрасте от 10 до 14 лет из Солнечногорска, Москвы, Зеленограда, Клина, Химок, Серпухова и Талдома.

«Главная цель проведения — это патриотическое воспитание. Эти ребята — наше будущее, это те, кто будут нас защищать», — отметил начальник управления физической культуры и спорта Игорь Артамонов.

Помимо спортивных состязаний на мероприятии с показательными номерами выступили гимнасты и танцоры округа. На самих соревнованиях Солнечногорск представили 38 борцов. По итогам они завоевали более 30 медалей. Среди обладателей золота — воспитанник Дома детского творчества «Буревестник» Леонид Балякин. Он занимается рукопашным боем.

«Я занимаюсь в „Буревестнике“ уже восемь лет. На тренировки ходил пять раз в неделю, каждый день. Готовлюсь к России — в Волгограде скоро будет, в конце марта», — поделился Леонид Балякин.

Победители получили кубки, медали и денежные сертификаты. Среди зрителей также провели лотерею с главным призом — смартфоном.