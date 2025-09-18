Спортсмены из Солнечногорска выиграли 4 награды на Кубке мира по рукопашному бою

В Бишкеке прошли состязания за Кубок мира по рукопашному бою, объединившие сильнейших участников из 12 стран. В составе сборной российских спортсменов участвовали четыре представителя Солнечногорска, которые завоевали три золотые и одну бронзовую медали.

Высшие награды в дисциплине «Демобой» достались Алексею Финогенову, а также Илье и Роману Манухиным. Бронзовым призером в категории «Бой» стал Роман Веледеев.

«Ваши победы — гордость не только для спортсменов и их тренеров, но и для всего округа. Поздравляю участников в отличными результатами и желаю успешного выступления на следующих международных стартах», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В турнире сразились сотни спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Пакистана, Египта, Сирии, Палестины и Конго. По итогам соревнований участники из России заняли первое место в общекомандном зачете.