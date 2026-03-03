Спортсмены из Солнечногорска стали призерами всероссийского турнира

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звезды Балтики», завершившиеся 1 марта в Выборге Ленинградской области, принесли спортсменам Солнечногорска золотую и бронзовую медали. Турнир собрал около 500 участников из 29 регионов страны.

Состязания охватили несколько возрастных групп: юноши и девушки 12—13, 14—15, 16—17 лет, юниоры и юниорки 18—21 год.

Солнечногорск представляли девять воспитанников дома детского творчества «Буревестник» и спортивной школы № 2. По итогам турнира Денис Герасимов завоевал золотую медаль, а Александр Зуев поднялся на третью ступень пьедестала.

«Наши ребята показали характер и высокий уровень подготовки, сумев подняться на пьедестал почета в напряженной борьбе с соперниками из почти трех десятков регионов. От всей души поздравляю наших спортсменов с отличными результатами! Желаю новых побед и ярких стартов впереди», — сказала заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Жителей Солнечногорска ждет еще одно спортивное событие. 7 марта на центральном катке городского парка пройдет хоккейный матч в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор»: олимпийские, мировые чемпионы и звезды Континентальной хоккейной лиги сыграют со сборной командой жителей городского округа.