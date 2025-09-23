Спортсмены из Солнечногорска стали призерами турнира по рукопашному бою

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Солнечногорске состоялись масштабные состязания по рукопашному бою, посвященные памяти заслуженного тренера России Геннадия Королева. В рамках события провели Всероссийскую лигу победителей, этап Кубка России и всероссийский турнир.

Фестиваль Московской областной Федерации рукопашного боя собрал более 60 участников в возрасте восьми–девяти лет из 15 регионов страны. Юные бойцы из Солнечногорска показали блестящие результаты: обладателями золотых наград стали Василиса Струкова, Василиса Цыганкова, Артем Мкртчян и Кирилл Задков. Второе место завоевала Евгения Родионова.

В «Лиге победителей» среди спортсменов 10–11 лет, куда приехали более 80 участников из 21 региона, Владимир Бадло принес Солнечногорску серебряную награду.

В турнире для юношей и девушек 12–17 лет выступили свыше 650 бойцов из 35 регионов. В составе команды Московской области был 31 воспитанник. Серебряные медали завоевали Роман Веледеев, Леонид Балякин, Анастасия Новосельцева и Юлия Брошкова. Бронзу получили Денис Герасимов, Игорь Балдин и Динара Кошелева.

«Это не только возможность для спортсменов проявить себя и получить ценный опыт, но и дань уважения выдающемуся тренеру Геннадию Королеву, чья работа заложила основу для многих спортивных достижений. Поздравляем наших ребят и их тренеров с призовыми местами и желаем дальнейших побед!», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Турнир памяти Геннадия Королева проводится в Солнечногорске уже четвертый год и стал важной частью развития детско-юношеского спорта в муниципалитете.