Спортсмены из Солнечногорска стали призерами турнира по рукопашному бою

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

5 и 6 сентября в Москве прошел Кубок Студенческой лиги 2026 по рукопашному бою. Спортсмены из Солнечногорска завоевали 26 наград: 10 золотых, семь серебряных и девять бронзовых.

Участниками соревнований стали около 500 спортсменов из 30 клубов Москвы и Подмосковья. Соревнования включали несколько дисциплин: «Бой», «Демонстрация техники», «Рукопашные игры», а также «Фестиваль рукопашного боя» для детей 10–11 лет.

Солнечногорск на соревнованиях представляли воспитанники спортивной школы № 2 и дома детского творчества «Буревестник».

«Наши ребята показали отличную технику, характер и волю к победе, привезя домой целую коллекцию наград. От всей души поздравляю наших юных бойцов с блестящим выступлением! Желаю новых ярких побед, крепкого здоровья и только первых мест на будущих соревнованиях», — сказала заместитель главы городского округаИрина Тишина.

Золотые медали завоевали Иван Лебедев, Дмитрий Кузнецов, Георгий Волков, Вероника Зотова, Алексей Финогенов, Денис Герасимов, Демид Брютов, Леонид Балякин, Кирилл Сысоев и Кирилл Задков. Серебряными призерами стали Илья Садовников, Евгения Родионова, Владимир Копылов, Артем Лагуш, Сергей Блохин, Вероника Зотова и Зарьяна Матва. Бронзовые награды получили Лев Стрижак, Алевтина Манухина, Даниил Романовский, Данила Иванов, Сергей Саранов, Александр Балякин, Владислав Лагуш, Илья Садовников и Максим Морозов.