Спортсмены из Солнечногорска стали призерами турнира по пляжному волейболу

В Клину прошли открытые соревнования по пляжному волейболу в формате «Король пляжа», приуроченные к празднованию Дня физкультурника. В состязаниях приняли участие мужские команды.

Спортсмены из Солнечногорска продемонстрировали отличную слаженную игру, что позволило им завоевать бронзу. На пьедестал в качестве представителя команды вышел Игорь Ларченков из Поварово.

«Поздравляем Игоря и всю команду Солнечногорска с достойным результатом и ярким выступлением! Желаем им дальнейших успехов на предстоящих соревнованиях. Призовые места, которые занимают наши спортсмены, не только показатель их упорного труда, но и важный шаг в популяризации здорового образа жизни и спорта в нашем округе», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Всего в турнире приняли участие восемь мужских коллективов из разных городов, среди которых были Клин, Солнечногорск, Слобода, Поварово и Высоковск.