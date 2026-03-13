Спортсмены из Солнечногорска стали призерами чемпионата ЦФО по аэробике

Первенство и чемпионат Центрального федерального округа по аэробике завершились 8 марта в Туле. Успешно выступили на соревнованиях воспитанники спортивной школы № 1 из Солнечногорска.

Турнир собрал 330 лучших спортсменов из 10 регионов России. Атлеты из Солнечногорска завоевали 19 медалей в различных дисциплинах и возрастных категориях.

Победительницей в сольных выступлениях среди спортсменов в возрасте 9-11 лет стала Таисия Васильева. Трио и группа, куда вошли Таисия Васильева, Екатерина Хватова, Анастасия Мальцева, Каролина Закирова и Виктория Борисова, стали бронзовыми призерами.

Лучшим в сольных выступлениях среди юношей и в смешанных парах совместно с Юнной Юлдашевой в категории 12-14 лет был Родион Вруцкий. В групповых выступлениях команда в составе Родиона Вруцкого, Юнны Юлдашевой, Вероники Андросовой, Полины Поповой и Вероники Васильевой также одержала победу. Трио в составе Марии Молокановой, Анны Костенко и Марселины Ганчерюк завоевало серебряные медали, а Алексей Воронов выиграл бронзовую медаль в сольных выступлениях среди юношей.

Еще одну бронзовую награду в категории 18 лет и старше завоевала группа, включающая Ксению Косюкову, Дарью Еремину, Марию Котельникову, Яну Бакшайкину и Валерию Агейчик.

«От всей души поздравляю спортсменов с выдающимся успехом! Желаю новых побед и ярких достижений!» — сказалаа заместитель главы Солнечногорска Ирина Тишина.