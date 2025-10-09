Спортсмены из Солнечногорска стали победителями турнира по конкуру

Спортсмены из Солнечногорска одержали уверенную победу на открытом Кубке Федерации конного спорта городского округа, собрав все девять золотых медалей. Турнир проходил на базе клуба «Истра Хорс Фарм» в деревне Пятница.

Высшие награды в детской категории завоевали Валентина Полетаева и Светлана Бесшапошникова. Самая юная участница — Ева Курилина 2016 года рождения — стала обладательницей двух золотых медалей в маршрутах с высотой препятствий 40 и 60 сантиметров. В группе любителей отличились Маргарита Счастнева, Валерия Маринина, Екатерина Гончарова и Анастасия Поликарпова. Победу в общем зачете на маршруте с препятствиями высотой 90 сантиметров одержала Анастасия Колесова.

Победители прошли дистанцию с лучшим временем и минимальными штрафами, получив кубки, грамоты и медали.

Всего в соревнованиях приняли участие 25 пар «всадник–лошадь». Турнир проходил на открытой площадке и включал категории для детей, любителей и общий зачет.

Во время мероприятия клуб «Истра Хорс Фарм» был отмечен почетной грамотой администрации Солнечногорска за сотрудничество и помощь детям участников специальной военной операции.

«Благодарю наши конноспортивные клубы за развитие данного вида спорта на территории округа, совместную работу и социальную ответственность. Приятно отметить, что благодаря вашим инициативам в муниципалитете есть площадки для занятий, самореализации и демонстрации умений как опытных конников, так и подрастающего поколения», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.