Спортсмены из Солнечногорска стали победителями международного турнира

В Московском университете МВД России имени Кикотя завершился международный турнир по рукопашному бою в разделе «Демобой». На соревнованиях встретились сильнейшие спортсмены из разных стран.

Россию представляли воспитанники Дома детского творчества «Буревестник» из Солнечногорска: Роман и Илья Манухины, Вероника Зотова, Татьяна Струкова и Игорь Исаев. Каждый из них показал отличную подготовку и уверенно завоевал золотую награду в своей категории.

«Достижения наших рукопашников на международной арене являются гордостью округа. Эти успехи — результат упорных тренировок и профессионализма тренерского состава. Мы продолжим создавать необходимые условия для развития талантов и покорения новых вершин в спорте», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Турнир стал частью научно-практической конференции, посвященной вопросам развития рукопашного боя.