Спортсмены из Солнечногорска победили на турнире по рукопашному бою

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Три золотые и одну серебряную медаль получили спортсмены из Солнечногорска на V Фестивале рукопашного боя спортивного клуба «Империя спорта». Соревнования состоялись 20 декабря в Туле.

В состязаниях приняли участие около 180 спортсменов из Московской, Калужской, Тульской областей и города Тулы. Они боролись за победу в возрастных категориях 6-7, 8-9 и 10-11 лет.

Городской округ Солнечногорск представили четыре воспитанника Дома детского творчества «Буревестник». Кирилл Задков, Вадим Григорьичев и Сергей Маслов заняли первые места, а Роман Лагуш получил серебро.

«Наши ребята проявили спортивный характер, волю к победе и блестящую технику, завоевав четыре медали! Горжусь нашими спортсменами и их тренерами», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Подготовкой юных рукопашников занимаются Роман и Владимир Манухины.