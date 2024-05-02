Спортсмены из Солнечногорска победили на соревнованиях по рукопашному бою и самообороне | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 13:31 Спортсмены из Солнечногорска победили на соревнованиях по рукопашному бою и самообороне Бойцы из Солнечногорска победили на Кубке мира Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Этап Кубка мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин «Кубок Дружбы» и первенство мира по самообороне среди юношей, девушек, юниоров и юниорок прошли в Международном центре самбо. В составе сборной России за медали боролись солнечногорские спортсмены, показавшие высокие результаты.

Победителем Кубка мира в дисциплине «Самооборона» стала Любовь Асонова. На первенстве мира медали завоевали воспитанники Дома детского творчества «Буревестник»: первое место — Илья Манухин, серебро взяли Михаил Иванов, Максим Цыганков и Анна Финогенова, третьими стали Александр Гаврилин и Динара Кошелева.

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«Солнечногорские рукопашники не первый год привозят награды с соревнований мирового уровня. Представители этого спорта в городском округе — одни из сильнейших в регионе. Спасибо тренерскому составу „Буревестника“ и ребятам, которые проявляют силу воли, упорство и волю к победе», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Всего участниками соревнований стали 246 спортсменов из 27 стран мира. Организаторами выступили Департамент спорта Москвы и Международная федерация рукопашного боя.

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