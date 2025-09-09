Спортсмены из школы «Юность» в Серебряных Прудах стали судьями
Трое воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Юность» из Серебряных Прудов стали спортивными судьями. Ашоту Ашотяну, Валерии Верловой и Дарье Ивановой присвоена квалификационная категория «Спортивный судья второй категории». Соответствующее распоряжение подписал глава округа Олег Павлихин, отметив особые заслуги молодых спортсменов.
Теперь они имеют право судить официальные соревнования регионального уровня. Ашот Ашотян, Валерия Верлова и Дарья Иванова — не только судьи, но и сами являются успешными самбистами, неоднократно становившимися победителями областных и всероссийских турниров.
«Их преданность спорту и стремление к совершенству являются примером для подражания для всех юных спортсменов. В округе Серебряные Пруды восточными единоборствами активно занимаются порядка 300 спортсменов, что свидетельствует о высоком интересе к этому виду спорта и его популярности среди молодежи», — сообщили в спортивной школе «Юность».