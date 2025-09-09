Спортсмены из школы «Юность» в Серебряных Прудах стали судьями

Теперь они имеют право судить официальные соревнования регионального уровня. Ашот Ашотян, Валерия Верлова и Дарья Иванова — не только судьи, но и сами являются успешными самбистами, неоднократно становившимися победителями областных и всероссийских турниров.

«Их преданность спорту и стремление к совершенству являются примером для подражания для всех юных спортсменов. В округе Серебряные Пруды восточными единоборствами активно занимаются порядка 300 спортсменов, что свидетельствует о высоком интересе к этому виду спорта и его популярности среди молодежи», — сообщили в спортивной школе «Юность».