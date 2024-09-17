Спортсмены из Серпухова завоевали 31 медаль на областных соревнованиях по плаванию
Во Дворце Водного спорта в Рузе провели Московские областные соревнования по плаванию. Городской округ Серпухов на них представили 72 спортсмена.
Московские областные соревнования по плаванию объединили 730 юных пловцов из 60 команд Подмосковья, Москвы и других регионов страны. За честь Серпухова выступили 72 воспитанника спортшколы «Звезда». Ребята выиграли 31 медаль.
Золото завоевали Савелий Петрунин, Павел Семенов, Арсений Колотовкин.
Призерами состязаний стали: Богдан Краморов, Елена Камальдинова, Кира Карпова, Софья Новикова, Ростислав Базеев, Тимофей Еремин, Анастасия Осипова, Арина Родина, Иван Гуров, Даниил Коробков, Владимир Зуйкин, Алишер Садуллоев, Дмитрий Гаркуша, Александр Ровба, Артем Кожихов, Тимофей Хмылов.
Первый спортивный разряд выполнил юный пловец Дмитрий Гаркуша.
Подготовили к соревнованиям ребя тренера Ирина Модина, Оксана Семенова, Марина и Алексей Калошины.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».