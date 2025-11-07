Спортсмены из Серпухова выиграли Кубок по футболу

Футбольная команда «Крепость» из Серпухова приняла участие в турнире «Кубок Подольска», вернувшись домой с наградами. В течение двух дней Подольск стал ареной соревнований.

Представляя округ двумя отдельными составами, юные футболисты «Крепости» сумели продемонстрировать высокие результаты, покорив как «Золотой», так и «Бронзовый» финалы. Коллективы вернулись с золотыми и серебряными медалями.

«Мы безмерно гордимся нашими юными талантами, которые достойно представили Серпухов на таком значимом турнире. Желаем спортсменам дальнейших успехов, неиссякаемого энтузиазма и новых ярких побед!», — сообщили в администрации округа.

Основной состав команды «Крепость-1» одержал победу в «Золотом финале». Не менее впечатляющим стало выступление дебютного состава «Крепость-2», выступавшего в формате 10+1. Команда сумела пробиться в «Бронзовый финал», где завоевала серебряные медали.