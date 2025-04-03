Спортсмены из Серпухова стали призерами первенства России по сумо

Первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрасте до 17 лет прошло в Орле в конце марта. Соревнования собрали более 900 спортсменов из большинства регионов России.

Во всех возрастных категориях борьба в финальных поединках первенства России проходила до двух побед одного из сумоистов.

Участники из Серпухова, представлявшие на турнире Московскую область и город Протвино, выступали в весовых категориях до 55, 60, 70, 80, 90, 100 и свыше 100 килограммов. В упорной борьбе с лучшими сумоистами России ребята продемонстрировали невероятную силу воли, характер и высокий уровень подготовки.

Виктор Зиновьев стал серебряным призером в весовой категории до 50 килограммов, а Иван Ежиков завоевал бронзовую медаль в категории до 60 килограммов. Оба спортсмена по итогам соревнования вошли в сборную России по сумо среди юношей до 15 лет.

Во второй день турнира за честь Московской области и Протвино боролись Павел Охотников и Никита Терехов. К сожалению, соперники оказались сильнее, и ребята смогли занять лишь седьмое и восьмое места.